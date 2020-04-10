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Мэра Запорожья допросят из-за отказа остановить транспорт

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 13:01
Мэра Запорожья допросят из-за отказа остановить транспорт
Фото: Владимир Буряк (zp.gov.ua)

На Владимира Буряка завели уголовное дело

Мэру Запорожья Владимиру Буряку вручили повестку на допрос по делу об отказе остановить общественный транспорт на время карантина в Украине. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, сегодня утром правоохранители вручили ему повестку по возбужденному уголовному делу.

"Причина в том, что городские власти якобы не выполнили постановление Кабинета министров о приостановлении общественного транспорта в городе", - отметил Буряк.

Он также добавил, что в количество инфицированных коронавирусом растет и уже подтверждено 20 случаев в Запорожье. Пятеро уже выздоровели и выписаны из больницы.

Мэра Запорожья допросят из-за отказа остановить транспорт

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СБУ и МВД отреагировали на отказ мэра Запорожья остановить общественный транспорт.

5 апреля Буряк заявил, что не будет прислушиваться к рекомендациям Кабинета министров и прекращать движение общественного транспорта. Он также подчеркивал, что весь транспорт выйдет на маршруты, поскольку медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и горожанам, которые не могут работать дистанционно, необходимо добираться на работу.

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