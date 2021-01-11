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ФБР предупредило об "огромном восстании" в случае отстранения Трампа, - ABC

Вашингтон, Понедельник 11 января 2021 20:21
ФБР предупредило об "огромном восстании" в случае отстранения Трампа, - ABC
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Федеральное бюро расследований получило информацию о подготовке восстания на территории Соединенных Штатов Америки. Причиной восстания может стать отстранение 45-го президента Дональда Трампа по решению Конгресса.

Об этом сообщил корреспондент телеканала ABC News Аарон Катерски на странице в Twitter.

По словам журналиста, ФБР обладает информацией о вооруженной группе, которая планирует отправиться в Вашингтон 16 января.

"Они предупредили, что в случае попытки Конгресса отстранить Трампа путем применения 25-й поправки к Конституции, произойдет огромное восстание", - написал корреспондент.

Напомним, об отстранении Трампа заговорили после беспорядков в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента США. В ходе беспорядков погибли люди. После этого вице-президента США Майка Пенса, который председательствует в Сенате, призвали применить 25-ю поправку и устранить Трампа с должности.

Больше о возможном отстранении Трампа читайте в материале РБК-Украина.

В то же время Демократическая партия предлагает объявить Трампу импичмент. В Палате представителей США, где у демократов большинство, уже разработали статьи для объявления импичмента 45-му президенту США.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиФБРДональд Трамп

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