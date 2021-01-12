Беспорядки возле Капитолия: Байден не боится принимать присягу на улице

Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)

Избранный президент США Джо Байден заявил, что не боится принимать присягу перед Капитолием, где недавно происходили массовые беспорядки. Инаугурация запланирована на 20 января.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, соответствующее заявление Байден сделал после второй дозы прививки от коронавируса. Он также добавил, что сейчас основное внимание уделяется привлечению к ответственности тех, кто принимал участие в беспорядках.

Отметим, традиционно новоизбранный президент США приносит присягу публично перед Капитолием.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне, округ Колумбия в связи с инаугурацией Джо Байдена. Режим ЧС будет действовать до 24 января.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило о возможных вооруженных протестах в США перед инаугурацией новоизбранного президента Джо Байдена.

Также ФБР получило информацию о подготовке восстания на территории США, если Трампа устранят по решению Конгресса.