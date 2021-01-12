Поліція закриє доступ до Капітолія під час інавгурації Байдена

Фото: Капітолій (wikimedia by Senate Democrats)

Поліція закриє доступ для публіки на територію будівлі Капітолія під час інавгурації обраного президента США Джо Байдена 20 січня. Вхід буде здійснюватись за квитками.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами в.о. начальника поліції Капітолію Йогананди Пітман, правоохоронні органи на федеральному рівні, рівні штату та на місцевому рівні спільними зусиллями готові гарантувати безпеку під час інавгурації.

Зазначається, Йогананда Пітман тимчасово виконує обов’язки шефа поліції Капітолію після того, як попередник Стівен Санд звільнився через критику під час штурму будівлі минулого тижня.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) попередило про можливі збройні протести в США перед інавгурацією Джо Байдена.

Також ФБР отримало інформацію про підготовці повстання на території США, якщо Дональда Трампа усунуть з поста президента за рішенням Конгресу.

Крім того, РБК-Україна писало, що Джо Байден заявив, що не боїться складати присягу перед Капітолієм, де відбувались масові заворушення.