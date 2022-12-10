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Поліція зафіксувала вже 47 тисяч воєнних злочинів армії РФ в Україні

Фото: поліція зафіксувала вже 47 тисяч воєнних злочинів армії РФ в Україні (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Під час війни поліцейські задокументували десятки тисяч воєнних злочинів, за які російські окупанти мають відповісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції України.

"За час повномасштабного вторгнення Росії в Україні поліцейські зафіксували 47 тисяч воєнних злочинів, вчинених окупантами. Серед них - катування, зґвалтування, вбивства мирного населення", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що робота поліції під час війни стала складовою потужного правового фронту із притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, які знехтували основними правами людини, задекларованими цивілізованою міжнародною спільнотою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що призначені ООН слідчі досліджують, чи є атаки Росії на критично важливу інфраструктуру України воєнними злочинами.

Також раніше ми писали, що 29 листопада було прийнято рішення щодо створення мережі національних контактних пунктів. До них зможуть звертатися міжнародні організації й інші країни загалом, що допоможе покращити судове переслідування російських злочинців.

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