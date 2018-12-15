Полиция не зафиксировала нарушений во время Собора

Фото: правоохранители во время Объединительного собора (kyiv.npu.gov.ua)

Охрану общественного порядка обеспечивали почти 4 тыс. правоохранителей

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что во время Объединительного собора, который проходил в Киеве сегодня, 15 декабря, нарушений не было зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По словам Крищенко, участие в мероприятии во время Объединительного собора приняли около 35 тыс. человек. Кроме того, охрану общественного обеспечивали почти 4 тыс. работников полиции.

"Сегодня день прошел спокойно, не было существенных проблем и чрезвычайных ситуаций. Задержали только двух человек, которые пытались пройти с холодным оружием на место проведения мероприятия. Люди, которые находились на Михайловской и Софийской площадях, с пониманием относились ко всем полицейским мерам, не возникало споров и конфликтов - все понимали, что и поверхностные проверки, и проверки транспорта и зданий осуществлялись для их безопасности", - сообщил Крищенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках принятых в связи с Объединительным собором меры безопасности в центре Киева задержали двух человек с оружием.

Добавим, что в субботу, 15 декабря, в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви.