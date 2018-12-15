Поліція не зафіксувала порушень під час Собору

Фото: правоохоронці під час Об'єднавчого собору (kyiv.npu.gov.ua)

Охорону громадського порядку забезпечували майже 4 тис. правоохоронців

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що під час Об'єднавчого собору, який проходив у Києві сьогодні, 15 грудня, порушень не було зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

За словами Крищенка, участь у заході під час Об'єднавчого собору взяли близько 35 тис. осіб. Крім того, охорону громадського забезпечували майже 4 тис. працівників поліції.

"Сьогодні день пройшов спокійно, не було суттєвих проблем і надзвичайних ситуацій. Затримали лише двох осіб, які намагалися пройти з холодною зброєю на місце проведення заходу. Люди, які перебували на Михайлівській та Софійській площах, із порозумінням ставилися до всіх поліцейських заходів, не виникало суперечок і конфліктів - усі розуміли, що і поверхневі перевірки, і перевірки транспорту та будівель здійснювалися для їх безпеки", - повідомив Крищенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках прийнятих у зв'язку з Об'єднавчим собором заходів безпеки в центрі Києва затримали двох осіб зі зброєю.

Додамо, що в суботу, 15 грудня, у Києві відбувся Об'єднавчий собор, на якому обрали митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) предстоятелем автокефальної церкви.