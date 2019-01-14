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Полиция задержала на взяточничестве чиновиника Государственной судебной администрации

Новости » Политика    14.01.2019 - 16:21
Полиция задержала на взяточничестве чиновиника Государственной судебной администрации
Фото: место происшествия (npu.gov.ua)

Чиновник требовал от руководителя частного предприятия почти четверть миллиона гривен

Следователями Управления по расследованию коррупционных преступлений ГУ Нацполиции Украины совместно с работниками СБУ и прокуратуры разоблачили на взятке заместителя начальника областного территориального управления Государственной судебной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранителями было установлено, что с середины сентября 2018 года заместитель областного территориального управления Государственной судебной администрации потребовал от руководителя частного предприятия почти четверть миллиона гривен.

"В такую сумму он оценил свои "услуги" за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, а также оплаты без задержки всех выполненных предприятием работ", - говорится в сообщении.

Следователи задержали злоумышленника во время получения очередного случая неправомерной выгоды в размере 100 тыс. грн.

В настоящее время чиновник задержан в порядке статьи 208 КПУ Украины.

Полиция задержала на взяточничестве чиновиника Государственной судебной администрацииФото: место происшествия (npu.gov.ua)

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, во Львовской области задержали директора предприятия, который пытался дать правоохранителям взятку в размере 2 тысячи долларов, чтобы избежать ответственности за хищение бюджетных средств.

Добавим, в Украине в течение прошлой недели было задержано 17 человек за взяточничество.

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