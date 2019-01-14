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Поліція затримала на хабарництві чиновиника Державної судової адміністрації

Новини » Політика    14.01.2019 - 16:21
Поліція затримала на хабарництві чиновиника Державної судової адміністрації
Фото: місце події (npu.gov.ua)

Посадовець вимагав від керівника приватного підприємства майже чверть мільйона гривень

Слідчими Управління розслідування корупційних злочинів ГУ Нацполіції України спільно з працівниками СБУ та прокуратури викрито на хабарі заступника начальника обласного територіального управління Державної судової адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Правоохоронцями було установлено, що із середини вересня 2018 року заступник обласного територіального управління Державної судової адміністрації вимагав від керівника приватного підприємства майже чверть мільйона гривень.

"В таку суму він оцінив свої "послуги" за безперешкодне підписання актів виконаних робіт, а також оплати без затримки усіх виконаних підприємством робіт", - йдеться у повідомленні.

Слідчі затримали зловмисника під час отримання чергового випадку неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. грн.

На даний час посадовця затримано у порядку статті 208 КПУ України.

Поліція затримала на хабарництві чиновиника Державної судової адміністраціїФото: місце події (npu.gov.ua)

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Львівській області затримали директора підприємства, який намагався дати правоохоронцям хабар у розмірі 2 тисячі доларів, щоб уникнути відповідальності за розкрадання бюджетних коштів.

Додамо, в Україні протягом минулого тижня було затримано 17 осіб за хабарництво.

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