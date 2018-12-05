Полиция выдворила из Украины "вора в законе"

Фото: Нукрі Гальский (kyiv.npu.gov.ua)

Злоумышленнику запретили въезд в Украину на 3 года

В Киеве полиция задержала гражданина Грузии, который планировал руководить преступными группировками на территории столицы и области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как отмечается, злоумышленника задержали в Шевченковском районе столицы. Он имел запрет на въезд на территорию Украины в 2019 году, однако попал в Украину вне пункта пропуска.

"Гражданин Грузии 1987 года рождения, на территорию Украины прибыл вне пунктом пропуска государственной границы и намеревался контролировать преступную деятельность в Киеве и Киевской области", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Сообщается, что в течение трех недель незаконного пребывания в Киеве Нукри Гальский налаживал связи и планировал стать куратором деятельности оптовых рынков и организованных групп квартирных воров. За это время злоумышленник постоянно поддерживал связь и встречался с представителями преступной среды высшего звена на так называемых "сходках" криминальных авторитетов.

"Правоохранители установили, что задержанный в 2013 году коронован в Турции другими "ворами в законе". Ранее он привлекался к уголовной ответственности в Российской Федерации и Грузии за преступления, связанные с оборотом наркотиков и квартирные кражи", - добавил Крищенко.

Фото: выдворение Гальского из Украины (kyiv.npu.gov.ua)

Столичные правоохранители совместно с Государственной миграционной службой депортировали последнего за пределы страны с запретом въезда в Украину на 3 года.

Напомним, в конце октября правоохранители задержали и выдворили из Украины "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Ему запретили въезд в Украину на 10 лет.

Ранее в Одессе задержали и принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда сроком на три года "вора в законе" по прозвищу "Жоржикич".