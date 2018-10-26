Сотрудники управления "К" СБУ задержали и выдворили из Украины "вора в законе"

Фото: СБУ задержала "вора в законе" (ssu.gov.ua)

Спецслужбы РФ пытаются влиять на ситуацию в Украине через деятельность "воров в законе"

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины задержали в Одессе и принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда сроком на три года очередного "вора в законе" по кличке "Жоржикич". Об этом сообщается на официальной Facebook-странице СБУ.

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України... Опубліковано Служба безпеки України П'ятниця, 26 жовтня 2018 р.

Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из кавказских стран нелегально прибыл в южный регион для установления контроля над частью денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж, вымогательства.

По имеющейся в СБУ информации, представители криминальных кругов из России и стран Кавказа координируют деятельность преступных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Украины. По замыслу российских спецслужб, обострение криминогенной обстановки в Украине, особенно накануне предстоящих президентских выборов, должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системы.

В частности, "воры в законе" контролируют перераспределение финансовых потоков от краж, грабежей, разбойных нападений, угонов автотранспорта, распространения наркотических средств и психотропных веществ. При этом часть средств, полученных преступным путем направляется на финансирование российско-террористических сил на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

С начала этого года ГУ БКОП совместно с региональными подразделениями СБУ были выдворены пять "воров в законе", более ста представителям преступных кругов, среди которых граждане России и Грузии, установлен запрет въезда в нашу страну на пять лет.

С июля 2016 года Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины возглавляет заместитель председателя СБУ Павел Демчина.