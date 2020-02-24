Полиция задержала водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Германии

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля, который протаранил толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ARD.

Как сообщается, о

Фолькмарзене автомобиль протаранил толпу на карнавале, в результате инцидента пострадали 15 человек. По предварительным данным, пострадали также маленькие дети.

Ранее сообщалось, что 19 февраля в Германии неизвестный открыл стрельбу в двух кальян-барах в Ханау. В результате нападения погибли одиннадцать человек, включая самого стрелка. Большинство жертв имели курдское происхождение. Также ранения получили около пяти человек.