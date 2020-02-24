Поліція затримала водія автомобіля, який в'їхав у натовп в Німеччині

Співробітники правоохоронних органів затримали водія автомобіля, який протаранив натовп на карнавалі в німецькому місті Фолькмарзене. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARD.

Як повідомляється, про

Фолькмарзене автомобіль протаранив натовп на карнавалі, в результаті інциденту постраждали 15 осіб. За попередніми даними, постраждали також маленькі діти.

Раніше повідомлялося, що 19 лютого в Німеччині невідомий відкрив стрілянину в двох кальян-барах в Ханау. В результаті нападу загинули одинадцять людей, включаючи самого стрільця. Більшість жертв мали курдське походження. Також поранення отримали близько п'яти осіб.