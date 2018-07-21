Поліція затримала власника маршрутки, що потрапила у ДТП у Житомирській області

Наразі встановлено низку порушень вимог щодо технічного стану маршрутки

Поліція затримала власника маршрутки, що потрапила у смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) у Житомирській області 20 липня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління поліції.

Так, вчора у Житомирській області зіштовхнулися вантажівка та маршрутка, у результаті аварії загинули 10 людей, ще 9 отримали травми.

Правоохоронці вилучили з місця події обидва авто, їх направлено на експертизу. Наразі встановлено низку порушень вимог щодо технічного стану маршрутки, наразі затримано власника транспортного засобу, 41-річного жителя Рівненської області.

Повідомляється, що за фактом ДТП у Житомирській області поліція порушили дві кримінальні справи за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ст. 287 (Випуск в експлуатацію технічно тнесправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ДТП у Житомирській області загинули трої іноземців.