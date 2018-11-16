Полиция открыла дело по факту нападения на председателя ВККС

Правоохранители разыскивают злоумышленников, которые совершили нападение
Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по факту нападения на председателя Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Как отмечается, дело возбудили по статье 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников.
Напомним, нападение произошло сегодня на бульваре Тараса Шевченко. В столичную полицию поступило сообщение о том, что облили зеленкой главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
По вызову выехала следственно-оперативная группа. Пострадавшему на месте была оказана медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что нападавших было двое: один плеснул в лицо председателю ВККС зеленкой, а второй вылил зеленку на одежду. После этого они исчезли.
Напомним, в Киеве в сентябре у собственного дома было совершено нападение на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука. Он связывает нападение с профессиональной деятельностью, о чем свидетельствуют угрозы расправиться с судьей.
Также РБК-Украина сообщало, что в Полтаве в центре неизвестные избили судью Ларису Гольник. На супругов напали в центре города, когда они шли из Октябрьского районного суда, где работает Гольник.