Поліція затримала підозрюваних у нападі на голову ВККС

Фото: затримання одного із нападників (kyiv.npu.gov.ua)

Один із зловмисників зізнався, що отримав 200 доларів за "роботу"

У Києві поліція затримала підозрюваних у нападі на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Києва.

Як зазначається, двох виконавців та їхніх можливих спільників затримали за місцем проживання, де одночасно проводяться обшуки. Один із фігурантів зізнався, що за "роботу" їм заплатили 200 доларів.

Після нападу, який стався 16 листопада на бульварі Тараса Шевченка, там провели всі необхідні слідчі дії. Зокрема були виявлені записи з камер відеонагляду, які зафіксували нападників та їхніх можливих спільників.

У результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили зображених на відео чоловіків, а відтак на підставі ухвали суду сьогодні одночасно проводять у їх помешканнях обшуки. Правоохоронці уже вилучили одяг, у якому зловмисники вчиняли правопорушення.

Після цього їх доставлять до управління поліції для проведення подальших слідчих дій, аби встановити всі обставини вчинення правопорушення та роль кожного з них для надання правової оцінки їх діям. За вчинене правопорушення чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.

Фото: обшуки у зловмисників (kyiv.npu.gov.ua)

У коментарі РБК-Україна, Козьяков розповів, що затримано 5 нападників. Він також розповів, що відразу дав поліції всі необхідні покази як потерпілий.

"Тільки от з'явилась інформація про затримання групи з 5 осіб, 4 виконавці і один організатор. Я відразу дав покази як потерпілий, я особисто викликав поліцію в той день", - сказав він.

Нагадаємо, 16 листопада до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що облили зеленкою голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. За викликом виїхала слідчо-оперативна група. Потерпілому на місці надали медичну допомогу.

Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за фактом нападу.

Повідомлялося, що нападників було двоє: один плеснув в обличчя голові ВККС зеленкою, а інший вилив зеленку на одяг. Після цього вони зникли.