Полиция задержала трех подозреваемых во взрыве в Лионе

В понедельник, 27 мая, полиция задержала уже трех подозреваемых по делу о взрыве в Лионе. Об этом сообщает Euronews.

Как сообщается, среди задержанных предполагаемый исполнитель - 24-летний студент, изучавший информатику. Полиция задержала его мать и еще одиного родственника, 17-летнего школьника. Ранее сообщалось, что сегодня утром полиция задержала первого подозреваемого.

РБК-Украина писало, что во втором округе Лиона, на пешеходной улице Виктора Гюго рядом с главной городской площадью Белькур произошел взрыв. В результате происшествия пострадали 13 человек. 11 из них госпитализировали, среди раненых была также восьмилетняя девочка.

По данным полиции, взорвалась бомба в посылке. Она была начинена гвоздями, винтами и болтами.

Взрыв в Лионе прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал это происшествие терактом.

Это уже не первый сильный взрыв в Лионе. 10 февраля в городе произошел взрыв в булочной, в результате чего погибла женщина и ребенок.