Полиция задержала причастных к стрельбе на "7-м километре" в Одессе

После стрельбы на рынке "7-й километр" в Одессе правоохранители задержали 10 человек. Само событие квалифицировали как хулиганство.

Об этом сообщила полиция Одесской области на странице в Facebook.

Как рассказали правоохранители, конфликт возник между работникам рынка, которые не смогли поделить места парковки автомобилей. Работники одного из магазинов с пистолетами для отстрела резиновых и битами пошли в павильон тканей, где совершили погром.

Прекратили конфликт полицейские, которые прибыли на место происшествия. На рынке правоохранители задержали 10 человек и доставили их в отделение полиции.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников преступления.

Напомним, стрельба на "7-м километре" в Одессе произошла сегодня утром, ранения получили двое людей.

Позже в сети появилось видео с места происшествия, на котором видно как злоумышленники прибывают к одному из павильонов рынка.