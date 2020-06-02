Поліція затримала причетних до стрілянини на "7-му кілометрі" в Одесі

Після стрілянини на ринку "7-й кілометр" в Одесі правоохоронці затримали 10 осіб. Сама подія була кваліфікована як хуліганство.

Про це повідомила поліція Одеської області на сторінці у Facebook.

Як розповіли правоохоронці, конфлікт виник між працівникам ринку, які не змогли поділити місця паркування автомобілів. Працівники одного з магазинів з пістолетами для відстрілу гумових та битами пішли до павільйону тканин, де вчинили погром.

Припинили конфлікт поліцейські, які прибули на місце події. На ринку правоохоронці затримали 10 осіб та доставили їх до відділення поліції.

Поліція порушила кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці встановлюють всіх учасників злочину.

Нагадаємо, стрілянина на "7-му кілометрі" в Одесі сталася сьогодні вранці, поранення отримали двоє людей.

Пізніше в мережі з'явилося відео з місця події, на якому видно як зловмисники прибувають до одного з павільйонів ринку.