Поліція затримала причетних до підпалу очерету на березі річки Ірпінь

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Відео з вчиненням правопорушення чоловіки опублікували в інтернеті

У Київській області правоохоронці розшукали та затримали двох причетних до підпалу очерету на березі річки Ірпінь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За даними поліції, правоохоронці виявили в мережі відео, де двоє чоловіків на моторолерах підпалюють очерет на березі річки Ірпінь. Пошуки зловмисників почалися відразу та було відкрито провадження за ст. 245 Кримінального кодексу України.

Полиция Киевской области разыскивает двух граждан, которые передвигаясь на мопедах без номерных знаков умышлено подожгли... Опубліковано Антоном Геращенком Субота, 18 квітня 2020 р.

Зазначається, що порушниками виявилися 28-ми та 29-річні жителі Ірпеня. Правоохоронці вилучили їхні транспортні засоби, на яких не було номерних знаків, та доправили порушників до відділу поліції. Наразі з чоловіками працюють слідчі.

Крім того, вирішується питання щодо оголошення підозри затриманим чоловікам. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на вечір 18 квітня продовжується ліквідація лісових пожеж у Житомирській області. Наразі залишаються активними ще чотири лісові пожежі. Вогнем охоплено 4260 гектарів території.