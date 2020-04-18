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Поліція затримала причетних до підпалу очерету на березі річки Ірпінь

Новини » Суспільство     18.04.2020 - 21:41
Поліція затримала причетних до підпалу очерету на березі річки Ірпінь
Ілюстративне фото (kyivobl.dsns.gov.ua)

Відео з вчиненням правопорушення чоловіки опублікували в інтернеті

У Київській області правоохоронці розшукали та затримали двох причетних до підпалу очерету на березі річки Ірпінь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За даними поліції, правоохоронці виявили в мережі відео, де двоє чоловіків на моторолерах підпалюють очерет на березі річки Ірпінь. Пошуки зловмисників почалися відразу та було відкрито провадження за ст. 245 Кримінального кодексу України.

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Опубліковано Антоном Геращенком Субота, 18 квітня 2020 р.

Зазначається, що порушниками виявилися 28-ми та 29-річні жителі Ірпеня. Правоохоронці вилучили їхні транспортні засоби, на яких не було номерних знаків, та доправили порушників до відділу поліції. Наразі з чоловіками працюють слідчі.

Крім того, вирішується питання щодо оголошення підозри затриманим чоловікам. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на вечір 18 квітня продовжується ліквідація лісових пожеж у Житомирській області. Наразі залишаються активними ще чотири лісові пожежі. Вогнем охоплено 4260 гектарів території.

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