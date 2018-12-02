Полиция задержала причастных к обвалу спортарены в школе Киевской областвідкр

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Полиция задержала директора фирмы, которая выступила генеральным подрядчиком, прораба и предпринимателя

Полиция задержала причастных к обвалу спортивной арены в одной из школ Вишневого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

В частности, полиция Киевской области задержала директора фирмы, которая выступила генеральным подрядчиком, прораба и предпринимателя, который осуществлял технический надзор при строительстве спортивной арены Вишневской школы №4.

Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Правоохранители расследуют уголовное производство по двум статьям уголовного кодекса Украины - о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений (ч.1 ст.275), а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191).

Известно, что победитель открытых торгов, который сейчас находится в изоляторе временного содержания, предложил построить спортарену за 17,5 млн гривен.

Фото (kv.npu.gov.ua)

Напомним, накануне в одной из школ Вишневого в результате непогоды обрушилась крыша. В связи с инцидентом, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести немедленное расследование