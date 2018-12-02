Поліція затримала причетних до обвалу спортарени в школі Київської області

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Поліція затримала директора фірми, яка виступила генеральним підрядником, виконроба та підприємця

Поліція затримала причетних до обвалу спортивної арени в одній зі шкіл Вишневого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

зокрема, поліція Київської області затримала директора фірми, яка виступила генеральним підрядником, виконроба та підприємця, котрий здійснював технічний нагляд при будівництві спортивної арени Вишнівської школи №4.

Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за двома статтями кримінального кодексу України - порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ч. 1 ст. 275), а також привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191).

Відомо, що переможець відкритих торгів, який зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, запропонував побудувати спортарену за 17,5 млн гривень.

Фото (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, напередодні в одній зі шкіл Вишневого в результаті негоди обвалився дах. У зв'язку з інцидентом, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести негайне розслідування