В Киевской области обрушилась крыша школы

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Премьер-министр Гройсман поручил провести немедленное расследование

В одной из школ Вишневого (Киевская область) в результате непогоды обрушилась крыша. В связи с инцидентом, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести немедленное расследование, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Гройсмана.

Как сообщили в ГСЧС, 1 декабря в 11:33 на ПЗЧ 34-ГПСЧ г. Вишневое поступило сообщение о разрушении крыши с последующим обвалом в середину помещения спортивного зала ДЮСШ "Фаворит".

Было установлено, что в помещении площадью 600 м2 обвалилась крыша на площади 200 м2.

"В помещении спортивного зала находилось 30 детей и 1 тренер (тренер услышала непонятные звуки и вывела детей, через 1,5 мин. конструкция крыши и кровли упала в помещение)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

В ГСЧС отметили, что помещения спортивной школы сдано в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Как писал Styler, в Кропивницком на оптовом рынке №1 за непогоды обрушилась крыша. В результате происшествия никто не пострадал.

Также сообщалось, что в Вышгороде под Киевом в жилом многоэтажном доме обвалился балкон.