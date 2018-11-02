Полиция задержала преступную группу, которая обікрадала железнодорожные грузы в Днепропетровской области

Фото: грузовой полувагон (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

В составе группы - 11 человек

Национальная полиция в Днепропетровской области задержала преступную группу, которая обворовывала железнодорожные грузы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что в состав группы входило 11 человек - жители Пятихатского и Верхнеднепровского районов Днепропетровской области.

"Все кражи случались, когда поезд стоял на железнодорожных станциях и перегонах именно этих районов", - отметили в МВД.

По месту проживания членов группы полиция провела 12 обысков, во время которых было изъято более 330 тыс. гривен, мобильные телефоны, черновые записи и остатки похищенных товаров.

Напомним, "Укрзализныця" анонсировала широкое обсуждение вопроса ограничения деятельности неэффективных грузовых станций на региональном уровне. Работу таких станций могут ограничить исключительно в случае отсутствия технических или технологических возможностей для обслуживания грузов. В целом УЗ выбрала 198 грузовых станций, работу которых планирует ограничить.