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Поліція затримала злочинну групу, яка обікрадала залізничні вантажі в Дніпропетровській області

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 20:38
Фото: вантажний піввагон (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)
Фото: вантажний піввагон (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

У складі групи - 11 осіб

Національна поліція у Дніпропетровській області затримала злочинну групу, яка обкрадала залізничні вантажі. Про це повдіомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

Зазначається, що до складу групи входило 11 осіб - мешканці П’ятихатського та Верхньодніпровського районів Дніпропетровської області.

"Усі крадіжки траплялися, коли потяг стояв на залізничних станціях та перегонах саме цих районів", - зазначили в МВС.

За місцем проживання членів групи поліція провела 12 обшуків, під час яких було вилучено понад 330 тис. гривень, мобільні телефони, чорнові записи та залишки викрадених товарів.

Поліція затримала злочинну групу, яка обікрадала залізничні вантажі в Дніпропетровській області

Нагадаємо, "Укрзалізниця" анонсувала широке обговорення питання обмеження діяльності неефективних вантажних станцій на регіональному рівні. Роботу таких станцій можуть обмежити виключно у разі відсутності технічних або технологічних можливостей для обслуговування вантажів. Загалом УЗ обрала 198 вантажних станцій, роботу яких планує обмежити.

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