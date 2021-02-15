Полиция задержала подростков, которые повредили памятник добровольцам в Луганской области

В городе Лисичанск в Луганской области повредили памятник Героям добровольцам. Полиция задержала двух подозреваемых в возрасте 14 и 19 лет.
Об этом сообщает полиция Луганской области.
В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные повредили памятник Героям добровольцам, который расположен на перекрестке ул. Червона и Октябрьская.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье 297 УК Украины.
В воскресенье вечером полиция сообщила, что вместе с СБУ установила личностей правонарушителей и их местонахождения. Ими оказались 14-летний и 19-летний жители Лисичанска.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.
Напомним, в июле 2020 года в городе Лисичанск неизвестные осквернили мемориал военным Вооруженных сил Украины, которые освобождали город от российских наемников. За содеянное злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.
Также РБК-Украина писало, что в апреле в Виннице неизвестные осквернили Мемориальный комплекс Славы.