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Полиция задержала подростков, которые повредили памятник добровольцам в Луганской области

Автор: Даша Харченко

В городе Лисичанск в Луганской области повредили памятник Героям добровольцам. Полиция задержала двух подозреваемых в возрасте 14 и 19 лет.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

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В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные повредили памятник Героям добровольцам, который расположен на перекрестке ул. Червона и Октябрьская.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 297 УК Украины.

В воскресенье вечером полиция сообщила, что вместе с СБУ установила личностей правонарушителей и их местонахождения. Ими оказались 14-летний и 19-летний жители Лисичанска.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, в июле 2020 года в городе Лисичанск неизвестные осквернили мемориал военным Вооруженных сил Украины, которые освобождали город от российских наемников. За содеянное злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Также РБК-Украина писало, что в апреле в Виннице неизвестные осквернили Мемориальный комплекс Славы.

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