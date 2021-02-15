Полиция задержала подростков, которые повредили памятник добровольцам в Луганской области

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные повредили памятник Героям добровольцам, который расположен на перекрестке ул. Червона и Октябрьская.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 297 УК Украины.

В воскресенье вечером полиция сообщила, что вместе с СБУ установила личностей правонарушителей и их местонахождения. Ими оказались 14-летний и 19-летний жители Лисичанска.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.