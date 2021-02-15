Поліція затримала підлітків, які пошкодили пам’ятник добровольцям в Луганській області

До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі пошкодили пам’ятник Героям добровольцям, який розташований на перехресті вул. Червона та Жовтнева.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 297 КК України.

У неділю ввечері поліція повідомила, що разом з СБУ встановила осіб правопорушників та їхні місцезнаходження. Ними виявилися 14-річний та 19-річний мешканці Лисичанська.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту.