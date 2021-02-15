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Поліція затримала підлітків, які пошкодили пам’ятник добровольцям в Луганській області

Автор: Даша Харченко

У місті Лисичанськ в Луганській області пошкодили пам’ятник Героям добровольцям. Поліція затримала двох підозрюваних віком 14 і 19 років.

Про це повідомляє поліція Луганської області.

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До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі пошкодили пам’ятник Героям добровольцям, який розташований на перехресті вул. Червона та Жовтнева.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 297 КК України.

У неділю ввечері поліція повідомила, що разом з СБУ встановила осіб правопорушників та їхні місцезнаходження. Ними виявилися 14-річний та 19-річний мешканці Лисичанська.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, в липні 2020 року у місті Лисичанськ невідомі осквернили меморіал військовим Збройних сил України, які визволяли місто від російських найманців. За скоєне зловмисникам загрожує до 5 років в'язниці.

Також РБК-Україна писало, що у квітні у Вінниці невідомі осквернили Меморіальний комплекс Слави.

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