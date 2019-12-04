В ГПУ сообщили о существенном продвижении в делах Гандзюк и Шеремета

Фото: Виталий Касько (УНИАН)

В ГПУ не рассказали подробностей расследования по делам Гандзюк и Шеремета

В делах об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета существенное продвижение. Об этом рассказал первый заместитель генпрокурора Виталий Касько в интервью "theБабелю".

На вопрос о результатах аудита дел об убийстве Шеремета и Гандзюк Касько ответил: "в обоих делах продвижение существенное".

"Я не буду говорить, когда будет результат, потому что мы договорились, не разглашаем такие вещи, но в обоих делах продвижение существенное. Мы не можем анонсировать каждый шаг следствия, но будем информировать о результатах, когда сможем", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что СБУ и Генеральная прокуратура в ближайшее время проинформируют общество о новых весомых результатах в деле Екатерины Гандзюк.

Напомним, Генпрокуратура изменила группу прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в деле о нападении на Екатерину Гандзюк.

Три месяца назад сообщалось, что ГПУ остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации убийства Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.