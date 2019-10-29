ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Херсоне

Новости » Происшествия    29.10.2019 - 15:36
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Херсоне
Фото: место задержания (mvs.gov.ua)

Решается вопрос о доставке задержанного в суд для избрания ему меры пресечения

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Херсоне, в результате которой пострадали двое людей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Утром оперативники получили информацию, что подозреваемый находится в Херсоне и направляется на встречу в один из развлекательных заведений областного центра.

"Работники управления уголовного розыска вместе с бойцами роты полиции особого назначения его задержали. Сейчас решается вопрос о доставке задержанного в суд для избрания ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отметим, что 3 октября в центре Херсона вооруженные неизвестные устроили стрельбу, в результате были ранены двое мужчин. Неизвестные стреляли из автомобиля и скрылись с места происшествия.

Полиция открыла уголовное производство по факту покушения на убийство (ст. 15 "Покушение на преступление" Уголовного кодекса Украины и п. 1 ч. ст 2.115 "Умышленное убийство" УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове возле супермаркета произошла перестрелка. По данным полиции, двое неизвестных напали на двух мужчин. В результате перестрелки один из них скончался по дороге в больницу.

Местные СМИ писали, что жертвой нападения оказался известный в криминальных кругах Георгий Исаков, который входил в руководство общественной организации "Оплот" Евгения Жилина. Эта организация принимала участие в событиях на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.

Во Франции мужчина устроил стрельбу возле мечети, есть раненые В Техасе на вечеринке произошла стрельба, есть погибшие и пострадавшие
Новости Украины СтрельбаХерсонЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь