Поліція затримала підозрюваного у стрілянині в Херсоні

Фото: місце затримання (mvs.gov.ua)

Вирішується питання про доставку затриманого в суд для обрання йому запобіжного заходу

Поліція затримала підозрюваного в стрілянині у Херсоні, в результаті якої постраждали двоє людей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Вранці оперативники отримали інформацію, що підозрюваний перебуває в Херсоні та направляється на зустріч в один із розважальних закладів обласного центру.

"Працівники управління карного розшуку разом із бійцями роти поліції особливого призначення його затримали. Наразі вирішується питання про доставку затриманого в суд для обрання йому запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 3 жовтня у центрі Херсона озброєні невідомі влаштували стрілянину, в результаті були поранені двоє чоловіків. Невідомі стріляли з автомобіля і зникли з місця події.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство (ст. 15 "Замах на злочин" Кримінального кодексу України та п. 1 ч. ст 2.115 "Умисне вбивство" КК України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові біля супермаркету сталася перестрілка. За даними поліції, двоє невідомих напали на двох чоловіків. В результаті перестрілки один з них помер по дорозі в лікарню.

Місцеві ЗМІ писали, що жертвою нападу виявився відомий у кримінальних колах Георгій Ісаков, який входив в керівництво громадської організації "Оплот" Євгена Жиліна. Ця організація брала участь в подіях на Донбасі на стороні проросійських сепаратистів.