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Поліція затримала підозрюваного у обстрілі автомобіля в Дніпрі

Новини » Надзвичайні події    18.10.2019 - 10:14
Поліція затримала підозрюваного у обстрілі автомобіля в Дніпрі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Під час обшуку у підозрюваного вилучено знаряддя злочину

Поліція затримала підозрюваного у вчиненні умисного вбивства людини в автомобілі у місті Дніпро. Про це повідомляє прес-служба поліції у Дніпропетровській області.

У поліції додали, що на місці події виявлено та вилучено 7 стріляних гільз та інші речові докази.

"У результаті вжитих заходів за вчинення вказаного злочину встановлений та затриманий в порядку ст. 208 КПК України непрацюючий житель м. Дніпро, 1989 року народження. Зараз із підозрюваним тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Поліція затримала підозрюваного у обстрілі автомобіля в ДніпріФото: вилучена зброя (npu.gov.ua)

Під час обшуку у підозрюваного вилучено знаряддя злочину - гладкоствольну мисливську помпову рушницю.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 17 жовтня, у Дніпрі четверо невідомих обстріляли автомобіль "Мерседес", в результаті чого загинув водій. Підозрювані були доставлені у відділення поліції.

Ще раніше РБК-Україна писало, що біля станції метро "Академмістечко" у Святошинському районі Києва невідомий обстріляв рейсовий пасажирський автобус. Близько 10:00 між водіями автобуса і легкового автомобіля Opel Vivaro виник дорожній конфлікт з приводу першочерговості проїзду.

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