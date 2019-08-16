Полиция задержала нападавшего на Куприя

Фото: Виталий Куприй (facebook.com vitaliy.kupriy)

По факту нападения на народного депутата открыто уголовное производство

Сотрудники полиции Киевской области оперативно разыскали и задержали одного из нападавших на депутата Верховной рады Виталия Куприя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине.

Также правоохранители нашли автомобиль, на котором скрылись нападавшие. Транспортное средство с иностранной регистрацией было изъято в качестве вещественного доказательства.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения.

По факту нападения на народного депутата открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: вещественные доказательства (kv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что под Киевом неизвестные напали на народного депутата Виталия Куприя. Так, на одной из улиц Гостомеля около 10:00 двое неизвестных напали на народного депутата, забрызгали ему лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили жидкостью с резким неприятным запахом, похожей на экскременты.

Кроме того, перед парламентскими выборами в Киеве во время на встрече с избирателями неизвестный распылил слезоточивый газ в лицо народного депутата. Нападавшего остановила охрана нардепа, а полиция его задержала. Позже стало известно, что жертвой нападения был Борислав Береза.