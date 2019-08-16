ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция задержала нападавшего на Куприя

Новости » Происшествия    16.08.2019 - 17:23
Полиция задержала нападавшего на Куприя
Фото: Виталий Куприй (facebook.com vitaliy.kupriy)

По факту нападения на народного депутата открыто уголовное производство

Сотрудники полиции Киевской области оперативно разыскали и задержали одного из нападавших на депутата Верховной рады Виталия Куприя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине.

Также правоохранители нашли автомобиль, на котором скрылись нападавшие. Транспортное средство с иностранной регистрацией было изъято в качестве вещественного доказательства.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения.

По факту нападения на народного депутата открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: вещественные доказательства (kv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что под Киевом неизвестные напали на народного депутата Виталия Куприя. Так, на одной из улиц Гостомеля около 10:00 двое неизвестных напали на народного депутата, забрызгали ему лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили жидкостью с резким неприятным запахом, похожей на экскременты.

Кроме того, перед парламентскими выборами в Киеве во время на встрече с избирателями неизвестный распылил слезоточивый газ в лицо народного депутата. Нападавшего остановила охрана нардепа, а полиция его задержала. Позже стало известно, что жертвой нападения был Борислав Береза.

Опубликовано видео с места нападения на Куприя Стало известно имя нардепа, на которого напали под Киевом
Новости Украины Куприйнападение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь