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Поліція затримала нападника на Купрія

Новини » Надзвичайні події    16.08.2019 - 17:23
Поліція затримала нападника на Купрія
Фото: Віталій Купрій (facebook.com vitaliy.kupriy)

За фактом нападу на народного депутата відкрито кримінальне провадження

Співробітники поліції Київської області оперативно розшукали і затримали одного з нападників на депутата Верховної ради Віталія Купрія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції.

Як повідомляється, зловмисником виявився 23-річний житель іншої держави, який має посвідку на проживання в Україні.

Також правоохоронці знайшли автомобіль, на якому зникли нападники. Транспортний засіб з іноземною реєстрацією було вилучено в якості речового доказу.

Зараз співробітники поліції встановлюють всі обставини нападу і мотиви правопорушення.

За фактом нападу на народного депутата відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Фото: речові докази (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під Києвом невідомі напали на народного депутата Віталія Купрія. Так, на одній з вулиць Гостомеля близько 10:00 двоє невідомих напали на народного депутата, забризкали йому обличчя сльозогінним газом "Терен-4" і облили рідиною з різким неприємним запахом, схожою на екскременти.

Крім того, перед парламентськими виборами в Києві під час зустрічі з виборцями невідомий розпилив сльозогінний газ в обличчя народного депутата. Нападника зупинила охорона нардепа, а поліція його затримала. Пізніше стало відомо, що жертвою нападу був Борислав Береза.

Опубліковане відео з місця нападу на Купрія Стало відоме ім'я нардепа, на якого напали під Києвом
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