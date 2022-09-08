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Полиция задержала криминального авторитета, который помогал оккупантам

Фото: Полиция задержала криминального авторитета, который помогал оккупантам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В полиции заявили, что в Черновицкой области задержали одесского криминального авторитета, который подозревается в помощи оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"Одесский криминальный авторитет, который, по подозрению, помогал оккупантам задержан в Черновцах", - говорится в публикации.

По словам Белошицкого, мужчину подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создании преступной группировки.

Его обнаружили вчера патрульные в Черновицкой области и уже передали соответствующим службам.

Напомним, что правоохранители разоблачили двух женщин во Львовской области, которые призывали поддерживать российскую армию и оправдывали преступления оккупантов.

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