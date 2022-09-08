Поліція затримала кримінального авторитета, який допомагав окупантам

У поліції заявили, що в Чернівецькій області затримали одеського кримінального авторитета, який підозрюється в допомозі окупантам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
"Одеський кримінальний авторитет, який, за підозрою, допомагав окупантам затриманий в Чернівцях", - йдеться у публікації.
За словами Білошицького, чоловіка підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та створенні злочинного угрупування.
Його виявили вчора патрульні у Чернівецькій області та вже передали відповідним службам.
Нагадаємо, що правоохоронці викрили двох жінок у Львівській області, які закликали підтримувати російську армію та виправдовували злочини окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.