Полиция задержала еще одного россиянина, который напал на ювелирный магазин в Киеве

Фото: задержание подозреваемого в разбойном нападении (npu.gov.ua)

Правоохранители также установили третьего участника разбойного нападения, в результате которого погиб охранник магазина

В Киеве полицейские задержали еще одного соучастника нападения на ювелирный магазин, во время которого погиб охранник. Задержанный оказался гражданином Российской Федерации (РФ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, мужчину уже доставили в управление полиции. Ему объявили о подозрении в убийстве и разбойном нападении.

По результатам проведены экспертизы, именно этот фигурант разбойного нападения стрелял из автомата. Это гражданин РФ, 1984 года рождения. Крищенко добавил, что ранее в поле зрения полицейских он не попадал.

Фото: задержание подозреваемого в разбойном нападении (npu.gov.ru)

Также полицейские установили третьего нападавшего на ювелирный магазин, и он тоже является гражданином России.

"После совершения преступления сразу выехал в Россию. Готовятся материалы для объявления его в международный розыск", - сказал Крищенко.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 11 октября 2018 оперативники полиции Киева задержали одного из участников разбойного нападения на столичный ювелирный магазин, в результате которого погиб охранник. Задержанному 36 лет, он - гражданин Российской Федерации. От следствия скрывался в Одессе.

Отметим, нападение на ювелирный магазин в Киеве произошел в августе этого года. Тогда по меньшей мере трое злоумышленников ворвались в ювелирный магазин и забрали ценности на крупную сумму. Они также открыли стрельбу. Злоумышленники ранили охранника, который от полученных травм скончался.