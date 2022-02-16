UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Полиция задержала экс-президента Гондураса по обвинению в торговле наркотиками

Автор: Анна Полисученко

Полиция задержала экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. Он задержан в Тегусигальпе по обвинению в торговле наркотиками в ответ на запрос США об экстрадиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Задержание проведено всего через несколько недель после истечения срока его полномочий.

Из дома экс-главу государства вывели в наручниках, цепях и пуленепробиваемом жилете и доставили на базу полицейского спецназа. В присутствии журналистов нескольких телеканалов медики провели осмотр бывшего главы государства.

Американские власти обвиняют Эрнандеса в участии в торговле наркотиками начиная с 2004 года.

По версии следствия, Эрнандес участвовал в операциях по переправке 500 тонн кокаина из Колумбии и Венесуэлы в Соединенные Штаты. Политик, предположительно, получил взятки на миллионы долларов в обмен на защиту наркоторговцев от следствия и судебного преследования.

В 2021 году суд в США приговорил Хуана Антонио Эрнандеса, брата тогдашнего президента Гондураса, к пожизненному заключению за участие в наркоторговле.

Хуан Орландо Эрнандес отрицает свою вину, но согласился сотрудничать со следствием. В течение восьми лет его президентства Вашингтон рассматривал политика как важного партнера США в Центральной Америке. В январе на посту главы государства его сменила Сиомара Кастро, которая стала первой женщиной-президентом в истории Гондураса.

Ранее мы писали, что США подозревают президента Гондураса в контрабанде наркотиков: получал взятки и помогал мафии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гондурас