Поліція затримала екс-президента Гондурасу за звинуваченням у торгівлі наркотиками

Затримання проведено всього через кілька тижнів після закінчення терміну його повноважень.

З будинку екс-главу держави вивели в наручниках, ланцюгах і куленепробивному жилеті і доставили на базу поліцейського спецназу. У присутності журналістів кількох телеканалів медики провели огляд колишнього глави держави.

Американська влада звинувачує Ернандеса в участі в торгівлі наркотиками починаючи з 2004 року.

За версією слідства, Ернандес брав участь в операціях з переправлення 500 тонн кокаїну з Колумбії і Венесуели в Сполучені Штати. Політик, імовірно, отримав хабарі на мільйони доларів в обмін на захист наркоторговців від слідства і судового переслідування.

У 2021 році суд у США засудив Хуана Антоніо Ернандеса, брата тодішнього президента Гондурасу, до довічного ув'язнення за участь у наркоторгівлі.

Хуан Орландо Ернандес заперечує свою провину, але погодився співпрацювати зі слідством. Протягом восьми років його президентства Вашингтон розглядав політика як важливого партнера США в Центральній Америці. У січні на посаді глави держави його змінила Сіомара Кастро, яка стала першою жінкою-президентом в історії Гондурасу.