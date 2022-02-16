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Поліція затримала екс-президента Гондурасу за звинуваченням у торгівлі наркотиками

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Гондурас, Середа 16 лютого 2022 07:57
Поліція затримала екс-президента Гондурасу за звинуваченням у торгівлі наркотиками Фото: Хуан Орландо Ернандес, екс-президент Гондурасу (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Поліція затримала екс-президента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса. Він затриманий в Тегусігальпі за звинуваченням у торгівлі наркотиками у відповідь на запит США про екстрадицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Затримання проведено всього через кілька тижнів після закінчення терміну його повноважень.

З будинку екс-главу держави вивели в наручниках, ланцюгах і куленепробивному жилеті і доставили на базу поліцейського спецназу. У присутності журналістів кількох телеканалів медики провели огляд колишнього глави держави.

Американська влада звинувачує Ернандеса в участі в торгівлі наркотиками починаючи з 2004 року.

За версією слідства, Ернандес брав участь в операціях з переправлення 500 тонн кокаїну з Колумбії і Венесуели в Сполучені Штати. Політик, імовірно, отримав хабарі на мільйони доларів в обмін на захист наркоторговців від слідства і судового переслідування.

У 2021 році суд у США засудив Хуана Антоніо Ернандеса, брата тодішнього президента Гондурасу, до довічного ув'язнення за участь у наркоторгівлі.

Хуан Орландо Ернандес заперечує свою провину, але погодився співпрацювати зі слідством. Протягом восьми років його президентства Вашингтон розглядав політика як важливого партнера США в Центральній Америці. У січні на посаді глави держави його змінила Сіомара Кастро, яка стала першою жінкою-президентом в історії Гондурасу.

Раніше ми писали, що США підозрюють президента Гондурасу в контрабанді наркотиків: отримував хабарі і допомагав мафії.

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