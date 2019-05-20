В Черкассах задержали "минера"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сообщения о минировании поступали в полицию в пятницу, субботу и воскресенье, ни одно из них не подтвердилось

В Черкассах полиция задержала женщину, которая сообщала о ложных минированиях объектов в городе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Отмечается, что сообщения о минировании поступали в полицию в пятницу, субботу и воскресенье, ни одно из них не подтвердилось. Однако сотрудники полиции, спасатели, а также кинологи провели проверку 19 различных объектов - торговых центров, больниц, роддомов. В ходе проверок эвакуировали несколько тысяч человек.

В результате розыскных мероприятий 20 мая ночью полицейские задержали женщину, которая обоснованно подозревается в даче ложных сообщений о заминировании не менее двух объектов в Черкассах.

Ею оказалась жительница Кировоградской области, в Черкассах работает и снимает комнату в одной из квартир города. Женщина была задержана по месту ее временного проживания.

Вещественные доказательства были изъяты сотрудниками полиции. Женщину задержали в соответствии со статьей 208 УПК Украины. По указанным фактам Черкасским отделом полиции были возбуждены уголовные производства по части 1 и 2 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники Ширяевского отделения полиции Одесской области задержали "минера", который сообщил о ложном минировании отделения банка в селе Ширяево. "Мминером" оказался 65-летний местный житель. Мужчина объяснил свои действия желанием создать неприятность администрации банка, в котором ему насчитали большую сумму задолженности.

Кроме того, 17 мая на электронную почту Главного управления Национальной полиции Харькова пришло сообщение о минировании 19 торговых центров. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводилась эвакуация граждан.