Поліція затримала двох втікачів із колонії в Одесі

Новини Надзвичайні події 17.07.2018 - 22:51
Ілюстративне фото: затримання (РБК-Україна)
Ілюстративне фото: затримання (РБК-Україна)

Ще один ув'язнений, який втік з одеської колонії, досі перебуває в розшуку

Поліція затримала двох із трьох ув’язнених, які втекли з одеської колонії вранці у вівторок, 17 липня. Про це повідомив начальник поліції Одеській області Дмитро Головін Twitter.

"Спеціальна операція "Сирена" в дії. Двох втікачів з колонії затримано, на черзі третій!", - написав Головін.

Подробиці затримання і хто саме з утікачів затриманий, не повідомляється.

Ще один втікач досі перебуває у розшуку.

Зазначимо, близько 04:00 у вівторок, 17 липня, з колонії втекли засуджений за крадіжку Іван Запорожан, засуджений за проникнення в житло і крадіжку Владислав Куспіс, а також засуджений за зґвалтування неповнолітньої особи В'ячеслав Загорняк.

Нагадаємо, 3 липня у Києві затримали чоловіка, який втік із залу Миргородського суду в Полтавській області.

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