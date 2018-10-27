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В Черниговской области взяли под стражу двух торговцев людьми, которые везли украинок в Германию

Новости » Общество    27.10.2018 - 12:25
Иллюстративное фото (ГНСУ)
Иллюстративное фото (ГНСУ)

Торговцы пытались вывезти трех украинок

Двух задержанных в Черниговской области торговцев людьми, которые хотели вывезти трех украинок, взяли под стражу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпоранслужбу.

Злоумышленников задержали два дня назад на территории Черниговской области в пункте пропуска "Новые Яриловичи" - пограничники помешали вывозу трех гражданок Украины, которые пытались продать в сексуальное рабство в Германию.

"Злоумышленники, пользуясь уязвимым состоянием потерпевших, обещали устроить девушек на якобы легальную работу в Германии, а в действительности, путем обмана, загоняли жертв в долговую кабалу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации", - отметили в ГПСУ.

Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников мобильные телефоны, компьютерную технику и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Напомним, 6 сентября 2018 Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №6243 "О внесении изменений в статьи 149 Уголовного кодекса Украины (относительно приведения в соответствие с международными стандартами)". В частности, документ дает определение понятию "торговля людьми".

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