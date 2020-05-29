Нескольких участников перестрелки в Броварах задержали в двух областях

Фото: полиция продолжает задерживать участников перестрелки (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Общее число задержанных достигло 21 человека

Полиция задержала десятерых участников перестрелки в Броварах в Житомирской и Винницкой областях. Уже известно о 21 задержанном.

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, пятерых участников криминальных разборок задержали в Житомирской области. Еще пятеро были задержаны на въезде в Винницкую область, они передвигались на белом джипе BMW.

"Таким образом, общее число установленных и задержанных лиц, участвовавших в переделе черного рынка маршрутных перевозок, достигло 21", - добавил Геращенко.

Массовая перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая, в результате нее огнестрельные ранения получили три человека. Конфликт произошел между перевозчиками.

Фото: задержание участников перестрелки (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Напомним, ранее в Национальной полиции РБК-Украина сообщили, что в перестрелке в Броварах участвовали около 100 человек, продолжается полицейская спецоперация по розыску всех фигурантов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уже заявил о связи полиции Винницкой области с данным инцидентом и обвинил правоохранителей в том, что они выпустили вооруженных титушек из региона.

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Автор: Данила Крамаренко