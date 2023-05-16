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Полиция выясняет обстоятельства загадочной смерти 4-летних близнецов в Одессе

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Одесса, Вторник 16 мая 2023 12:18
Полиция выясняет обстоятельства загадочной смерти 4-летних близнецов в Одессе Фото: полиция выясняет обстоятельства загадочной смерти 4-летних близнецов в Одессе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Одессе от отравления неизвестным веществом умерли двойняшки. Детям – мальчику и девочке - было по 4 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Одесской области 16 мая.

О том, что по месту жительства умер 4-летний мальчик, а его сестра - через несколько часов в реанимационном отделении, 14 мая в полицию сообщили врачи.

Правоохранители предварительно установили, что накануне детям стало плохо и мать попыталась самостоятельно оказать им медицинскую помощь, а когда это не помогло - позвала медицинскую сестру.

"Однако со временем состояние детей резко ухудшилось и мать вызвала "скорую". К сожалению, мальчик умер до приезда врачей, а девочка - в медицинском учреждении. Предварительной причиной смерти детей стало отравление неизвестным веществом", - говорится в сообщении.

Ведомости по указанному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 (с пометкой "несчастный случай") и ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. В рамках начатых производств, назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинские, которые установят причину смерти детей. Следствие по делу продолжается.

Как сообщалось, в Николаеве во время развлечений на батуте произошла трагедия с 4-летним ребенком. Он погиб, запутавшись в петлях аттракциона.

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