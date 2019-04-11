Полиция вызвала нардепа на допрос из-за подкупа избирателей

Полиция вызвала на допрос народного депутата после обнаружения факта подкупа избирателей перед вторым туром выборов 2019 в одном из помещений народного депутата Украины в Чернигове. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области в Facebook.

Отмечается, что граждане в течение избирательной кампании неоднократно вызывали милицию для пресечения преступлений именно в этом офисе.

"Полиция собрала достаточно неоспоримых доказательств совершения подкупа избирателей, поэтому 15 апреля вызывает народного депутата, который имеет отношение к этой приемной, к следователю Черниговского отдела полиции для дачи показаний", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции подчеркнули, что участие в сомнительных схемах скупки голосов, согласно статье 160 Уголовного кодекса Украины, предусматривает наказание как для скупщиков голосов, так и для тех, кто согласен продаим свой голос. Первым грозит до семи лет тюрьмы, второму - ограничение свободы на срок до двух лет. В Украине несколько нарушителей этой статьи уже получили реальные сроки.

По данным местных СМИ, речь идет о приемной нардепа Сергея Березенка. Именно его ждут на допрос.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители перед вторым туром выборов в Украине продолжают фиксировать подкуп избирателей.

РБК-Украина писало, что в расследовании Bihus.Info речь шла о том, что окружение действующего президента Петра Порошенко связано с общественными организациями, которые под видом опросов собрали персональные данные избирателей для формирования так называемых "сеток".