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Полиция вызвала нардепа на допрос из-за подкупа избирателей

Новости » Выборы 2019    11.04.2019 - 15:35
Полиция вызвала нардепа на допрос из-за подкупа избирателей
Фото: Сергей Березенко (РБК-Украина)

Подкуп осуществляли в приемной Сергея Березенка в Чернигове

Полиция вызвала на допрос народного депутата после обнаружения факта подкупа избирателей перед вторым туром выборов 2019 в одном из помещений народного депутата Украины в Чернигове. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области в Facebook.

Отмечается, что граждане в течение избирательной кампании неоднократно вызывали милицию для пресечения преступлений именно в этом офисе.

"Полиция собрала достаточно неоспоримых доказательств совершения подкупа избирателей, поэтому 15 апреля вызывает народного депутата, который имеет отношение к этой приемной, к следователю Черниговского отдела полиции для дачи показаний", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции подчеркнули, что участие в сомнительных схемах скупки голосов, согласно статье 160 Уголовного кодекса Украины, предусматривает наказание как для скупщиков голосов, так и для тех, кто согласен продаим свой голос. Первым грозит до семи лет тюрьмы, второму - ограничение свободы на срок до двух лет. В Украине несколько нарушителей этой статьи уже получили реальные сроки.

По данным местных СМИ, речь идет о приемной нардепа Сергея Березенка. Именно его ждут на допрос.

Полиция вызвала нардепа на допрос из-за подкупа избирателей

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители перед вторым туром выборов в Украине продолжают фиксировать подкуп избирателей.

РБК-Украина писало, что в расследовании Bihus.Info речь шла о том, что окружение действующего президента Петра Порошенко связано с общественными организациями, которые под видом опросов собрали персональные данные избирателей для формирования так называемых "сеток".

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