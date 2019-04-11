ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція викликала нардепа на допит через підкуп виборців

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 15:35
Поліція викликала нардепа на допит через підкуп виборців
Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна)

Підкуп здійснювали у приймальні Сергія Березенка у Чернігові

Поліція викликала на допит народного депутата через виявлення факту підкупу виборців перед другим туром виборів 2019 в одному з приміщень народного депутата України у Чернігові. Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області у Facebook

Зазначається, що громадяни протягом виборчої кампанії неодноразово викликали правоохоронців для припинення злочинів саме в цьому офісі.

"Поліція зібрала достатньо беззаперечних доказів здійснення підкупу виборців, тому 15 квітня викликає народного депутата, який має відношення до цієї приймальні, до слідчого Чернігівського відділу поліції для надання свідчень", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, у поліції наголосили, що участь в сумнівних схемах скупки голосів, згідно зі статтею 160 Кримінального кодексу України, передбачає покарання як для скупників голосів, так і для тих, хто згодний продаим свій голос. Першим загрожує до семи років ув’язнення, другим - обмеження волі на строк до двох років. В Україні кілька порушників цієї статті вже отримали реальні строки.

За даними місцевих ЗМІ, мова йде про приймальню нардепа Сергія Березенка. Саме його чекають на допит. 

Поліція викликала нардепа на допит через підкуп виборців

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці перед другим туром виборів в Україні продовжують фіксувати підкуп виборців

РБК-Україна писало, що в розслідуванні Bihus.Info йшлося про те, що оточення чинного президента Петра Порошенка пов'язане з громадськими організаціями, які під виглядом опитувань зібрали персональні дані виборців для формування так званих "сіток". 

Луценко показав нові докази скупки голосів за Тимошенко Березенко пояснив, чому не прийшов на допит
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський подкуп избирателейСергей Березенко
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся