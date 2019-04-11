Поліція викликала нардепа на допит через підкуп виборців

Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна)

Підкуп здійснювали у приймальні Сергія Березенка у Чернігові

Поліція викликала на допит народного депутата через виявлення факту підкупу виборців перед другим туром виборів 2019 в одному з приміщень народного депутата України у Чернігові. Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області у Facebook.

Зазначається, що громадяни протягом виборчої кампанії неодноразово викликали правоохоронців для припинення злочинів саме в цьому офісі.

"Поліція зібрала достатньо беззаперечних доказів здійснення підкупу виборців, тому 15 квітня викликає народного депутата, який має відношення до цієї приймальні, до слідчого Чернігівського відділу поліції для надання свідчень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у поліції наголосили, що участь в сумнівних схемах скупки голосів, згідно зі статтею 160 Кримінального кодексу України, передбачає покарання як для скупників голосів, так і для тих, хто згодний продаим свій голос. Першим загрожує до семи років ув’язнення, другим - обмеження волі на строк до двох років. В Україні кілька порушників цієї статті вже отримали реальні строки.

За даними місцевих ЗМІ, мова йде про приймальню нардепа Сергія Березенка. Саме його чекають на допит.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці перед другим туром виборів в Україні продовжують фіксувати підкуп виборців.

РБК-Україна писало, що в розслідуванні Bihus.Info йшлося про те, що оточення чинного президента Петра Порошенка пов'язане з громадськими організаціями, які під виглядом опитувань зібрали персональні дані виборців для формування так званих "сіток".