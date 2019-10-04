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Осквернившему памятник жертвам Холокоста в Кировоградской области объявили подозрение

Новости » Общество    04.10.2019 - 13:25
Осквернившему памятник жертвам Холокоста в Кировоградской области объявили подозрение
Иллюстративное фото (facebook.com/eduard.dolinsky)

СБУ расследует факт причастности подозреваемого и к факту осквернения памятника в Николаевской области

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении мужчине, который осквернил памятник жертвам Холокоста в Голованевске Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По сообщению спецслужбы, подозрение вручили одному из представителей художественных кругов Киева.

"Во время обысков было найдено почти тридцать металлических свастик, изготовленные злоумышленником в собственной мастерской, карты Кировоградской и Николаевской областей и соответствующие записи с отметками объектов для совершения актов вандализма, аэрозольные краски серого и черного цветов, которые полностью совпадают с теми, которыми осквернено место еврейского захоронения. Также правоохранителями изъято жесткие диски и бумажные материалы с антисемитским содержанием, электропила, которой вырезались свастики на памятных знаках", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ сообщила о подозрении (ssu.gov.ua)

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства) и ч.3 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщается, что продолжаются следственные действия в отношении причастности подозреваемого к подобному акту вандализма в Николаевской области.

Напомним, в Кировоградской области инцидент произошел 17 сентября. Днем ранее подобный случай был зафиксирован в Николаевской области. Тогда был поврежден памятник жертвам Холокоста в Доманевском районе.

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