Поліція з'ясувала, хто пошкодив пам’ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Злочин вчинив 31-річний раніше судимий місцевий житель

Поліція встановила чоловіка, який пошкодив пам’ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Зазначається, що під час розслідування були опитані свідки події, знято відео з камер відеоспостереження.

У результаті проведених заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 31-річний раніше судимий місцевий житель. Вилучено балончик із фарбою, з допомогою якого, імовірно, були зроблені написи.

Наразі вживаються слідчо-розшукові заходи для затримання зловмисника.

Поліція встановила чоловіка, який пошкодив пам’ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі Поліція встановила чоловіка, який пошкодив пам’ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі Під час розслідування були опитані свідки події, знято відео з камер відеоспостереження. У результаті проведених заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 31-річний раніше судимий місцевий житель. Вилучено балончик із фарбою, з допомогою якого, імовірно, були зроблені написи. Наразі вживаються слідчо-розшукові заходи для затримання зловмисника. #новини #поліція #безпека Оксана Блищик Поліція Дніпропетровської області УНН - Українські Національні Новини УНИАН УКРІНФОРМ РБК-Украина Цензор.НЕТ Українська правда Опубліковано Національна поліція України Понеділок, 20 січня 2020 р.

Раніше у поліції зазначили, що про пошкодження пам'ятника в Центрально-міському районі Кривого Рогу повідомили місцеві жителі 19 січня. За даним фактом порушено справу за ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

РБК-Україна писало, що співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру чоловікові, який осквернив пам'ятник жертвам Голокосту в Голованівську Кіровоградської області.