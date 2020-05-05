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Полиция вводит спутниковую систему мониторинга преступлений против окружающей среды

Новости » Происшествия     05.05.2020 - 20:40
Полиция вводит спутниковую систему мониторинга преступлений против окружающей среды
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Систему должны запустить в 2020 году

Полиция внедряет систему спутникового мониторинга для раскрытия преступлений против окружающей среды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как сообщается, использование систем дистанционного зондирования земной поверхности уже помогло в расследовании преступлений во время пожаров в Чернобыльской зоне, и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ. Мониторинг должны запустить в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине начали восстановление лесов, поврежденных недавними пожарами. В частности, в Киевской и Житомирской области, которые больше всего пострадали от лесных пожаров в течение апреля-мая.

"По всей стране происходит восстановление лесов, несмотря на карантин работники лесной отрасли продолжают свою основную работу - оберегать и восстанавливать леса. Особенно это важно для тех регионов, пострадавших от лесных пожаров", - сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий.

РБК-Украина также писало, что Нацполиция вместе со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и лесов в Украине для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей.

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